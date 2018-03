Flechten mit Weiden

sek



Im Biosphärenzentrum Haus der Schwarzen Berge findet am Samstag, 24. März, von 10.15 bis 17 Uhr ein Kurs "Flechten von Weiden" an. Dazu soll eine Gartenschere und ein Messer mitgebracht werden. Anmeldung ist erforderlich unter Tel.: 09749/912 20 oder per Mail an infozentrum@rhoen.de