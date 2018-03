Flaschenwurf: Wer wurde gefährdet?

Bereits am Donnerstagnachmittag gegen 16.20 Uhr warf jemand in der Hallstadter Straße Glasflaschen auf den Gehweg und die Straße. Die Polizei Bamberg-Land sucht in diesem Zusammenhang Verkehrsteilnehmer, die hierdurch gefährdet oder sogar geschädigt wurden. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.