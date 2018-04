Fläschchen Schnaps nicht bezahlt

Am Dienstagnachmittag ist ein 54-jähriger Baiersdorfer von einem Auszubildenden eines Verbrauchermarktes in Baiersdorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) dabei beobachtet worden, wie er eine kleine Flasche Schnaps im Wert von 1,19 Euro ohne zu bezahlen einsteckte und das Geschäft verließ. Die Tat wurde auf Video aufgezeichnet. Der Dieb konnte an seiner Wohnadresse durch die verständigte Polizeistreife angetroffen werden. Der leicht alkoholisierte Mann räumte den Diebstahl ein. pol