Fit sein in jedem Alter

Alle Interessierten sind zum "Fachtag Seniorengesundheit - fit in jedem Alter" am Donnerstag, 12. April, um 14 Uhr in den Sitzungssaal (1. des Landratsamts, Konrad-Adenauer-Straße 5, eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Irene Leicht hat in ihrem Masterstudiengang analysiert, welche Folgen das Training im Kraftzirkel auf die Gesundheit von Menschen ab 67 Jahren hat. In Kulmbach stellt sie ihre Ergebnisse vor. Julia Wimmer aus Kulmbach hält einen Vortrag über physiotherapeutische Möglichkeiten zur Sturzprävention. Mit dem Fachvortrag von Dr. Dieter Hofmann zum Thema "Ein ABC der hirnfreundlichen Herzensbildung - für den Umgang mit Demenzbetroffenen wie zur eigenen Vorbeugung" endet die Veranstaltung. red