Fischclub hat einen neuen Vorsitzenden

Matthias Rupprecht ist der neue Vorsitzende des Fischclub Marktschorgast. Er löst Barbara Beck, zweimalige Fischerkönigin, die sich nicht mehr zur Wahl stellte, ab. Stellvertreter ist Heinz Rupprecht (neu). Die schriftlichen Arbeiten führt Maryam Janeck (neu) aus und löst Gerwald Potenz, der es sogar in den vergangenen fünf Jahren dreimal zum Fischerkönig gebracht hat, ab. Kassier ist weiterhin Werner Reichel.

Eine Ehrenurkunde für 25-jährige Mitgliedschaft erhielt Christina Vollert. die viele Jahre den Schaukasten bebilderte und den Schlüssel zurückgab.

Barbara Beck blickte vor den Neuwahlen auf ein gelungenes Jahr zurück und führte aus: "Unser Fischclub wurde 50. Wir feierten großartig. Einen tollen Erfolg kann man nur haben, wenn man so tatkräftig von unseren Fischerfrauen und Fischern und vielen Helfern unterstützt wird. Dafür ein herzliches Vergelt's Gott". Der ökumenische Gottesdienst war so auf die Fischer abgestimmt, dass es besser nicht hätte sein können. Prädikantin Christine Gemsjäger stellte in den Mittelpunkt ihrer Predigt den "Fisch" und "Petri Heil". Der Festzug wurde zum Schauplatz der Politik, da es sich Schirmherr Landrat Klaus Peter Söllner nicht nehmen hat lassen, das ganze Jubiläum zu begleiten. Abschließend dankte Beck den Frauen, "die mit mir bei der Kirchweih vier Tage lang Fisch- und Lachsbrötchen verkauft haben sowie den Männern, die beim Aufbau des Kirchweihzeltes geholfen haben".

Warum sich Beck des 87 Mitglieder zählenden Fischclub (75 Erwachsene, zwölf Kinder) nicht mehr zur Wahl stellte: "Da kriegt man vorgeschmissen, dass man das ganze Jahr nix macht. Dabei hab ich mir die Hacken abgerannt, damit der Fischclub gut dasteht. Zur Kirchweih kriegt man zu hören, warum muss der Fischclub des machen. Wir haben doch genug Geld. Wenn ich mich in der Gemeinde als Verein nicht einbringe, kann ich nicht erwarten, dass sie zu uns aufs Fischerfest kommen. Das Leben ist ein Geben und Nehmen".

Schriftführer Gerwald Potenz berichtete von vielen Aktivitäten und dem Ferienprogramm, das von den Kindern immer sehr gut angenommen wird und von dem sie begeistert sind, wenn sie Forellen angeln dürfen. Dem Kassier Werner Reiche, der eine äußerst positive Bilanz auf den Tisch legte, stellte Kassenprüferin Ilona Popp ein gutes Zeugnis aus.

Bürgermeister Hans Tischhöfer, der zusammen mit den Petrijüngern Ewald Nüssel und Jürgen Panzer die Neuwahlen durchführte, zollte der scheidenden Vorsitzenden Barbara Beck hohen Respekt, wie sie den Fischclub geführt hat und das 50-jährige Jubiläum mit ihren Petrijüngern hervorragend gemeistert hat. "Ich hoffe", so der Bürgermeister, "dass sich der Fischclub unter der neuen Führung wieder an der Ausgestaltung der Kirchweih beteiligt". Er wünschte der neuen Vorstandschaft eine glückliche Hand.

Die weiteren Ergebnisse der Neuwahlen: Kassenprüfer Ilona Popp und Dominik Greim, drei Ausschussmitglieder statt sechs: Manfred Löw, Burkhard Sachs und Wolfgang Maisel (neu),Vereinsbotin Hannelore Löw (neu), Teichwart Burkhard Sachs, Fahnenträger Roland Janeck.

Vorsitzender Matthias Rupprecht, der schon Stellvertreter war, dankte Barbara Beck mit einer Blume, bedankte sich für das Vertrauen und schloss, nachdem es keine Wünsche und Anträge gab, die Versammlung.

Bruno Preißinger