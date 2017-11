Firmlinge werden vorbereitet

In den katholischen Pfarrgemeinden beginnt in Kürze der Vorbereitungskurs für die Firmung im kommenden Jahr. Bis Ende Oktober werden die Jugendlichen mit ihren Eltern angeschrieben, die 2013 in ihren Gemeinden die Heilige Erstkommunion gefeiert haben. Katholische Jugendliche, die im Laufe dieses Schuljahres das 14. Lebensjahr vollenden und keine Einladung erhalten, möchten sich mit dem für sie zuständigen Pfarramt in Verbindung setzen. Für interessierte Jugendliche und Eltern werden Informationstreffen angeboten, und zwar für die Pfarrei Altenkunstadt und die Kuratie Maineck am Sonntag, 19. November, um 17.30 Uhr in der Pfarrkirche und für die Pfarrgemeinde Mainroth am Samstag, 11. November, um 18.30 Uhr im Rahmen der Abendmesse. In Burgkunstadt findet ein Informationsabend am Sonntag, 12. November, um 17.30 Uhr in der Pfarrkirche statt. bkl