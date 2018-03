Firmlinge auf den Spuren des Herrn

Einen Jugendkreuzweg führte die Pfarreiengemeinschaft "Heilig Geist Rauhenebrach" am Freitag in Untersteinbach durch. Den Kreuzweg für Jugendliche hatte die Firmlingsgruppe aus der Pfarreiengemeinschaft sowie und deren Eltern vorbereitet.

Geleitet und begleitet wurde der Kreuzweg vom Dekanatsjugendseelsorger Matthias Vetter und Diakon Erich Müller. Das Vorbereitungsteam hatte an drei Terminen Fragestellungen wie Krankheit, Verlust von Familienangehörigen oder Freunden, sowie das Thema Mobbing am Arbeitsplatz oder in der Schule aufgegriffen und Hilfestellungen dafür ausgearbeitet.

Die erarbeiteten Erkenntnisse wurden an den Kreuzweg- Stationen beschrieben und in kleinen Szenen jugendgerecht gespielt. Der Kreuzweg führte von der Pfarrkirche St. Vitus aus durch den Ort, wo an zwei Stationen innegehalten, gesungen und gebetet wurde, bis hinauf zum Maria-Hilf-Käpelle" am Klebheimer Berg. Das letzte Wegstück der Prozession gingen die Jugendlichen im Fackelschein, weil es dunkel geworden war. heki