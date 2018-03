Firma Wendler spendet für Hilfswerk und Musikverein

"Spenden statt Schenken" hieß es erneut bei Möbel Wendler in Dietersdorf: Statt Kunden und Lieferanten zum Jahresschluss mit Geschenken und Karten zu bedenken, unterstützte das Familienunternehmen zum dritten Mal gemeinnützige Zwecke in der Region. Geschäftsführer Frank Wendler präsentierte zwei Spendenschecks über je 250 Euro, ausgestellt auf das Technische Hilfswerk (THW) Coburg und die Autenhaus'ner Musikanten.

"Der Katastrophenschutz liegt mir sehr am Herzen", bekannte Frank Wendler. Egal ob Unwetter, Brände oder Unfälle: Das THW stehe den Menschen tatkräftig zur Seite. Karin Kolibius, stellvertretende Ortsbeauftragte des THW, war gemeinsam mit dem Zweiten Vorsitzenden des Fördervereins, Thomas Ebert, ins Dietersdorfer Küchenstudio gekommen, um den Scheck entgegenzunehmen. "Es sind noch sehr viele Wünsche offen", gestand Kolibius. Eventuell soll das Geld für ein Multifunktionsgerät, genannt "Hooligantool", verwendet werden.

Mit dem zweiten Scheck möchte Wendler die ausgezeichnete Jugendarbeit der Autenhaus'ner Musikanten honorieren. "Der Verein hat große Fortschritte gemacht und sich jetzt sogar sein eigenes Vereinsheim geschaffen", lobte der Unternehmer. In die Nachwuchsarbeit beabsichtigen der Vorsitzende und musikalische Leiter Konrad Keller und seine Stellvertreterin Katrin Morgenroth auch das Geld zu investieren. red