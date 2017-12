Firma Poraver verteilt 30 000 Euro als Spenden

red



Seit Jahren unterstützt die Firma Dennert Poraver Vereine und gemeinnützige Organisationen aus der Region. Heuer konnten sich 21 Vereine rund um den Firmenstandort Schlüsselfeld über insgesamt knapp 30 000 Euro freuen.Unter anderem werden örtliche Projekte wie zum Beispiel die Kirchenrenovierung, die Anschaffung von Sportgeräten oder die Ausstattung der Bücherei finanziell unterstützt. "Es ist uns wichtig, die meist ehrenamtliche Arbeit der ortsansässigen Vereine zu fördern und zu würdigen", sagt David Veit Krafft, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing. "Dem Unternehmen geht es sehr gut, und wir wollen dadurch unseren Teil zum sozialen Umfeld beitragen."Neben den regionalen Vereinen werden auch überregionale Organisationen unterstützt. Poraver ist Partner von "Ärzte ohne Grenzen" und langjähriger Unterstützer der "Elterninitiative krebskranker Kinder" aus Nürnberg sowie der Johanniter-Unfall-Hilfe. Johannes Krapp (CSU), Bürgermeister der Stadt Schlüsselfeld, bedankte sich im Namen aller Anwesenden für die großzügige Unterstützung. Das Unternehmen erweitert aktuell seinen Firmenstandort in Schlüsselfeld. In der Nähe zur jetzigen Hauptverwaltung wird ein drittes Werk gebaut. Die Bauarbeiten haben bereits im Oktober begonnen. Per Webcam kann der Baufortschritt unter www.poraver.com/webcam verfolgt werden.