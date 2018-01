Dafür, dass nur acht Teilnehmer aus dem Leichtathletikkreis Oberfranken West bei der nordbayerischen Seniorenmeisterschaft in Wiesau am Start waren, liest sich die Erfolgsliste äußerst gut. Allen voran läuft der Schwürbitzer und für den TV 48 Coburg startende Alexander Finsel, derzeit von Sieg zu Sieg. Der bayerische Seniorenmeister über 5000 Meter der Altersklasse M40 ließ sich den Titel auch in Wiesau nicht nehmen. Mit 16:40,64 Minuten ließ er sogar den Sieger der M35, Nico Jahreis vom SC Hochfranken, klar hinter sich.

Um wenig nach stand ihm seine Partnerin Liane Thiem vom AF Personal Training, die über 3000 Meter in guten 12:06,52 Minuten Gesamtzweite und Erste der W30 wurde. Da sie aber nicht im Besitz eines "Starpasses" ist, konnte sie nicht Meisterin werden. Trotz einer Erkältung überzeugte Sandra Nossek vom TSV Staffelstein mit einer starken Leistung. Mit 12:30,10 Minuten holte sie sich den Sieg in der W45, womit sie immerhin Gesamtdritte wurde. Auch ihre Vereinskollegin Ulrike Hümmer überzeugte über 3000 Meter in 14:04 Minuten mit einem Sieg in der W55. Alfons Meixner vom TSV Staffelstein ließ sich den Sieg über 5000 Meter der M60 in 20:53 Minuten nicht nehmen, womit er sein Vorhaben unter 21 Minuten zu laufen, erfüllte.

Weitere Ergebnisse: M45: Mario Schmid (SV Steinwiesen) - Diskus: 28,24 Meter, Speer: 30,45 Meter, jeweils Platz 2; M65: Walter Götz (LAV Neustadt) - 100 Meter: 15,54 Sekunden, Weitsprung: 3,69 Meter, jeweils Platz 2; W40: Petra Kurpanek (TSV Staffelstein) - 3000 Meter, Platz 2. uz