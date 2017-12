Finn Pflügner siegt

Finn Pflügner heißt der Schüler, der beim Vorlesewettbewerb der siebten Klassen an der Realschule Herzogenaurach mit seinem Vortrag aus dem Buch "Samurai: der Weg des Kämpfers" (Chris Bradford) von der Jury auf den ersten Platz gewählt wurde.

In der adventlich geschmückten Pausenhalle legte er als zuerst Bewerteter bei der Punktevergabe durch die Jury derart steil vor, dass für die anderen neun Leser aus den Parallelklasse eigentlich nur die spannende Frage blieb: Wer schafft es auf die Ränge zwei und drei? In absoluter Geschlossenheit hielt die Jury, bestehend aus den jeweiligen Deutschlehrkräften, der Schülersprecherin Anika Geiger, der Elternbeiratsvorsitzenden Ilona Kaup und Schulleiter Ulrich Langer, siebenmal den Highscore von sechs Punkten in die Höhe.

Den konzentriert zuhörenden Mitschülern wurde an diesem Vormittag nicht nur eine enorme Bandbreite an unterschiedlichen Werken der Kinder- und Jugendbuchliteratur geboten, auch das Niveau der zehn Leserinnen und Leser war sehr beachtlich. "Das ist in der siebten Klasse nicht immer so. Kurioserweise sind die Sechstklässler sogar häufig die stärkeren Leser", resümierte Markus Bedruna, Deutsch-Fachleiter und Organisator des Wettbewerbs.



Viel spannender Lesestoff

Die sechsten Klassen waren am gleichen Tag zwei Stunden vorher dran. Yade Kilic aus der Klasse 6 d konnte hier mit ihrem dynamischen Vortrag aus Alice Pantermüllers Buch "Lotta feiert Weihnachten" die Jury überzeugen und verwies Ben Schreitmüller (6 a) und Sophia Ploetz (6 c) auf die Ränge zwei und drei. In der siebten Klasse ergatterten schließlich die Vorjahressiegerin Adina Voß und Finn Pflügners Klassenkamerad Lars Berger (7 a) die Silber- und Bronze-Platzierungen. Während alle Leser mit Süßigkeiten und die Sieger mit Urkunden und Buchgutscheinen bedacht wurden, gab es aber auch für die Zuhörer im Publikum etwas zu gewinnen, nämlich jede Menge Anregungen für spannenden und lustigen Lesestoff. red