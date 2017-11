Finden die Lichtenfelser wieder in die Spur?

"Wir wissen nicht, was uns in Bayreuth erwartet", erklärt der Lichtenfelser Spielertrainer Philipp Rödel vor der nächsten Auswärtspartie der TSL-Bezirksliga-Handballer. Eine interessante Begegnung wird der Vergleich mit der HaSpo Bayreuth III allemal. Anwurf ist am Sonntag um 16 Uhr in der Sporthalle Ost.

Der Tabellensituation nach fällt der TS Lichtenfels für diese Partie die Favoritenrolle zu. Theorie und Praxis sind aber bekanntlich zwei Paar Stiefel. Bayreuth III ist nur mäßig in die Saison gestartet. Die einzigen Punkte aus fünf Spielen gab es gegen den TSV Hof. Die TSL indes bekam in der Vorwoche einen Schlag ins Gesicht, als sie gegen den HC Bamberg II unter die Räder kam.

Der Punktverlust gegen die führenden Bamberger hatte für die Turnerschaft Auswirkungen in der Rangliste. Aktuell nehmen die Korbstädter den fünften Platz ein und sind punktgleich mit dem Vierten TV Münchberg II.

Dass Spielertrainer Cornelius John am Sonntag wieder mit am Start ist, wird sich sicherlich positiv auf das Spiel der Lichtenfelser auswirken. John und auch Trainerkollege Rödel hoffen, dass der jüngste Spielverlust nicht allzu stark das Selbstbewusstsein der jungen Mannschaft angeknackst hat. "Wichtig ist es für uns", weiß Spielertrainer Rödel, "dass wir wieder in die Spur kommen und dass sich die Mannschaft weiterentwickelt".

Ein Wermutstropfen bezüglich der Personallage gibt es dennoch in Bayreuth, denn Torhüter Tim Renner wird wohl nicht rechtzeitig wieder fit sein. gü