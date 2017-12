Finanzminister weiht Luitpoldbad ein und spricht beim Gastgebertag

Nach dem Neujahrsempfang der Stadt im Januar kommt CSU-Finanzminister Markus Söder am kommenden Montag erneut nach Bad Kissingen - und das gleich zu zwei wichtigen Terminen: Um 12 Uhr steht zunächst die Einweihung des neuen Behördenzentrums im Luitpoldbad an, danach ist Söder Hauptredner beim Bayerischen Gastgebertag des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes im Arkadenbau.

"Das Luitpoldbad hat eine besondere Bedeutung für das Staatsbad Bad Kissingen", heißt es in der Ankündigung des Finanzministeriums zur Einweihung des Behördenzentrums, und: "Die Staatsbäder sind Bestandteil des wertvollen geschichtlichen Erbes Bayerns." Das von 1868 bis 1871 errichtete Badehaus war mit 236 Badekabinen, rund 140 Metern Länge und rund 80 Metern Breite eines der größten und repräsentativsten Badehäuser Europas. Aus dem historischen Luitpoldbad wurde im Zuge einer Generalsanierung ein modernes Behördenzentrum, in dem die Staatsbad GmbH, die Veranstaltungsabteilung "Kissinger Sommer" der Stadt Bad Kissingen, das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bad Kissingen, die neue zentralisierte Finanzkasse Bad Kissingen und das Büro Bad Kissingen der Immobilien Freistaat Bayern untergebracht sind. Der Freistaat investierte dafür mehr als 39 Millionen Euro.

Söder weiht das neue Behördenzentrum am Montag um 12 Uhr ein. Zu Wort kommen dabei auch Vertreter des Staatlichen Bauamtes Schweinfurt, der Bad Kissinger Oberbürgermeister Kay Blankenburg und der stellvertretende Landrat Alfred Schrenk (beide SPD). Nach der ökumenischen Segnung und der symbolischen Schlüsselübergabe ist eine Führung durch das neue Behördenzentrum für Presse-Vertreter geplant.

Ab 14.30 Uhr ist Söder dann zu Gast beim Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband, der im Arkadenbau zum ersten Mal einen bayerischen Gastgebertag veranstaltet. Dazu kommen unter anderem Dehoga-Bayern-Präsidentin Angela Inselkammer, Guido Zöllick, Präsident des Dehoga-Bundesverbandes, sowie die tourismuspolitischen Sprecher der CSU-, SPD- und Grünen-Landtagsfraktion nach Bad Kissingen.