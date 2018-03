Finanzierbare Wohnungen für Bamberg-Ost

Der CSU-Ortsverband Bamberg-Ost will sich besonders für finanzierbaren Wohnraum im bevölkerungsreichsten Stadtteil Bambergs starkmachen. Dies beschloss der Vorstand des CSU-Ortsverbandes bei seiner Jahresplanung in seiner jüngsten Sitzung, berichtet die CSU in einer Pressemitteilung. "Die Frage nach finanzierbarem Wohnraum hat in der Wertigkeit der Bewohner des Bamberger Ostens bereits die Zukunft der Flüchtlingseinrichtung als wichtigste Zukunftsaufgabe überrundet", sagte dazu die Ortsvorsitzende Gaby Seidl zur Begründung.

Neben der Schaffung von neuen Wohneinheiten wünscht sich die CSU Ost aber auch ein sozialeres Vorgehen in Bezug auf bestehenden Wohnraum. Häufig sei zu beobachten, dass sich gerade ältere Mitbürger Mieterhöhungen nach Wohnungssanierungen nicht mehr leisten könnten.

In der Zwischenzeit habe sich die CSU-Stadtratsfraktion mit dem Wohnungsprogramm für den Bamberger Osten befasst und eine entsprechende Anfrage zum aktuellen Stand der einzelnen Bauvorhaben an den Oberbürgermeister gestellt. "Wir möchten, dass das wichtige Thema ,finanzierbarer Wohnraum' für Bamberg-Ost im Stadtrat ausführlich diskutiert wird", berichtet hierzu der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Stadtrat aus dem Bamberger Osten, Peter Neller. red