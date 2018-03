Finale mit Siebenmeterschießen

alexandra kemnitzer



Die Kicker aus Ahorn sind diesjähriger Kreismeister der Grundschulen Coburg Stadt und Land im Hallenfußball. Im interessanten und temporeichen Finalspiel der Endrunde kamen die Ahorner in der Frankenland-Halle während der regulären Spielzeit von zehn Minuten gegen die Grundschule aus Wildenheid nicht über ein 0:0 hinaus. Für das anschließende Siebenmeterschießen musste jedes Team neben dem Torwart fünf weitere Spieler benennen. Am Ende entschieden die Ahorner Grundschüler dieses mit einem 5:3 für sich und freuten sich außerordentlich.

Bei der Siegerehrung, die Schulamtsdirektor Uwe Dörfer mit Landrat Michael Busch und

Ebersdorfs Dritten Bürgermeister Jürgen Heymann vornahm, gab es für die teilnehmenden Mannschaften viel Lob und Anerkennung. Engagiert waren die

Teams bei der Sache und kämpften in den jeweiligen Partien um Tore und Punkte. Gedankt wurde den Sponsoren, bevor die Sieger den stattlichen Wanderpokal überreicht bekamen.



Fairplay-Gedanke zählte

Für die Organisation zeichnete sich Sportfachberater Coburg Stadt und Land Timo Fuchs verantwortlich. Er dankte der Gemeinde Ebersdorf für die Nutzung der Halle und den weiteren Helfern für ihren Einsatz.

In zwei Vorrunden nahmen rund 200 Mädchen und Jungen in 17 Teams aus Grundschulen der Stadt und des Landkreises Coburg teil. Bei diesen qualifizierten sich jeweils die beiden Gruppenersten für die Finalrunde in Ebersdorf.

In den beiden Halbfinalbegegnungen setzte sich Ahorn gegen die Coburger Melchior-Franck-Schule mit einem 4:1 durch, und Wildenheid gewann mit einem Tor gegen Großheirath. Bei dieser Hallensportveranstaltung der Schulen stand der Fairplay-Gedanke im Vordergrund. "Die spielerischen Ansätze waren sehr ansehnlich", zollte Timo Fuchs den Kickern Anerkennung für ihre Leistungen.