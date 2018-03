Seit 40 Jahren beherbergt das prächtige und malerisch gelegene Schloss Thurnau eine Außenstelle der Universität Bayreuth: das Forschungsinstitut für Musiktheater, kurz Fimt, eine weltweit einmalige Institution, an der Interdisziplinarität in Sachen Musiktheater paritätisch verstanden wird. Hier trifft Musikwissenschaft auf Theaterwissenschaft. Studierende und Beschäftigte sind um einen solchen Lernort und Arbeitsplatz zu beneiden.

1976 hatten die ersten Fimt-Mitarbeiter noch in Bayreuth ihre Arbeit aufgenommen. Erst im Sommer 1977 war der Umzug nach Thurnau abgeschlossen. Zunächst als Forschungseinrichtung mit Dokumentationsaufgaben und einem engen Bezug zur Praxis gegründet, wurde 1987 der "Lehrstuhl für Theaterwissenschaft unter besonderer Berücksichtigung des Musiktheaters" geschaffen, dessen Inhaber stets der Institutsleiter ist. 1987 wurde auch ein Magisterstudiengang aufgenommen.



Bachelor, Master, Promotion

Seit der Modularisierung bietet das Fimt mit der Fachgruppe Musik-Theater den Bachelorstudiengang "Musiktheaterwissenschaft", den Masterstudiengang "Musik und Performance" sowie ein Promotionsprogramm unter dem gleichen Namen an.

Das Thurnauer Institut genießt internationales Renommee und ist weltweit gut vernetzt. Das Projekt zum Wagnerjubiläum "Wagner Worldwide 2013" wurde in Zusammenarbeit mit der University of South Carolina und dem Shanghai Conservatory of Music durchgeführt. Neuere, von der Deutsche Forschungsgemeinschaft geförderte Projekte sind "Musik - Stimme - Geschlecht", "Inszenierung von Macht und Unterhaltung. Propaganda und Musiktheater in Nürnberg 1920 - 1950" und die Online-Zeitschrift "Act" für Musik und Performance. Seit 2016 entsteht ein neuer Forschungsschwerpunkt zu außereuropäischem Musiktheater mit einem Fokus auf Afrika.

Richtig "angekommen" in Thurnau ist das Institut erst 2006: Damals wurden ausgedehnte Sanierungsarbeiten der Räumlichkeiten und damit ein mehrere Jahre währendes Interim in einem anderen Flügel des Schlosses beendet. Die Anlage aus dem 13. Jahrhundert beherbergt nicht nur Büros, sondern auch die Bibliothek und das im Torhaus untergebrachte und mittlerweile aus allen Nähten platzende Archiv. Im Jubiläumsjahr besteht das Fimt-Team um Leiter Professor Anno Mungen aus acht wissenschaftlichen Beschäftigten und mehreren studentischen Hilfskräften. red