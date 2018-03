Filmvorführung in der Neuen Filmbühne

Das Bündnis 90/Die Grünen zeigt in Kooperation mit der Bund-Naturschutz-Kreisgruppe Lichtenfels am Donnerstag, 22. März, den Kinofilm "Bauer Unser" in der Neuen Filmbühne in Lichtenfels. Los geht's um 18.30 Uhr. Der Film zeige laut Veranstalter gleichermaßen ungeschönt wie unaufgeregt, wie es auf manchen Bauernhöfen zugeht. Regisseur Robert Schabus bleibe in seiner Doku vordergründig unparteiisch. Doch so vielfältig die Bauern sind - vom Biobauern bis zum konventionellen Agraringenieur -, so einhellig ist der Tenor: So kann und wird es nicht weitergehen. Das Mantra der Industrie - schneller, billiger, mehr - würden die meisten von ihnen infrage stellen. Weitere Infos zur Veranstaltung und die Möglichkeit zur Reservierung gibt es beim Umweltbüro Lichtenfels unter Telefon 09571/2586 oder per E-Mail an lichtenfels@bund-naturschutz.de. red