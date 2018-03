Figurentheater in Don Bosco

Das Figurentheater "Theater vom Rabenberg" aus Burgpreppach gastiert mit dem Stück "Der kleine Rabe Socke - Alles verlaufen", nach der Buchvorlage von Nele Moost und Annet Rudolph, am Freitag, 23. März, in Forchheim. Beginn im Katholischen Pfarrheim Don Bosco, Don-Bosco-Straße 1, ist um 16 Uhr. Karten gibt es nur an der Tageskasse für sieben Euro. Einlass ist 30 Minuten vor Beginn. Turbulente Ereignisse sind sicher, wenn der kleine Rabe Socke mit der rot-weiß

geringelten Socke auf der Bühne erscheint. Das Theaterstück mit Figuren aus der Puppenwerkstatt Monika Seibold ist kindgerecht. Die markanten Figuren und die handgemalten Kulissen lassen ein eindrucksvolles Erlebnis

entstehen. Das Stück ist geeignet für Kinder ab drei Jahren und dauert 45 Minuten. red