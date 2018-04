Fiat auf Parkplatz verkratzt

Am Dienstagvormittag ist in Forchheim zwischen 10.20 und 11 Uhr ein grauer Fiat mit einem spitzen Gegenstand verkratzt worden. Das Auto stand auf dem Parkplatz des Einkaufmarktes in der Willy-Brandt-Allee in der Nähe des Haupteinganges. Hinweise auf den Täter, der einen Sachschaden von 1500 Euro verursachte, werden von der Polizei Forchheim erbeten. pol