Feuriger Swing

Mit Trompete und Saxofon tourt "duopoli" durch Deutschland und präsentiert das Jubiläumsprogramm "Spanish Mood" nun auch in Bamberg. Swing ist für das Duo viel mehr als nur ein Musikstil: Er ist Leidenschaft, Glückseligkeit und Besessenheit zugleich. Im Jubiläumsprogramm Spanish Mood verbindet "duopoli" die coole Lässigkeit des Swing mit der feurigen Leidenschaft spanischer Musik. Leicht und beschwingt, aber auch kraftvoll kommen die weltberühmten Melodien daher, die mühelos mit Swingklassikern, wie Glenn Millers "In The Mood" oder Benny Goodmans weltberühmtem "Stardust" harmonieren. Das Konzert findet am Sonntag, 12. November, um 18 Uhr im Theater am Michelsberg in Bamberg statt. Karten gibt es im Vorverkauf bei www.eventim.de oder unter www.duopoli.com oder per Telefon unter 0176/43196706 im Konzertbüro Höflich. Eventuelle Restkarten an der Abendkasse.