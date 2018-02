Feuerwehrleute haben ganz viel geleistet

Die 700-Jahrfeier von Stöppach stand im vergangenen Jahr im Mittelpunkt der Ortsvereine, auch beim Feuerwehrverein. Trotzdem wurde der normale Feuerwehrdienst nicht vernachlässigt. Die 24 Aktiven trafen sich im vergangenen Jahr zu sieben Übungen und drei Schulungen. Außerdem mussten zwei Einsätze abgearbeitet werden, wie bei der Hauptversammlung im Feuerwehrhaus zu hören war.

Kommandant Jens Golle freute sich, dass die aktive Wehr 2017 zwei Mitglieder dazubekommen hat, so dass man jetzt auf 24 Aktive und vier Feuerwehranwärter zurückgreifen könne. Bei den Übungen stand auch der Digitalfunk im Mittelpunkt. Bei einem Unfall leistete die Stöppacher Wehr technische Hilfe. Außerdem wurde einmal Erste Hilfe geleistet.

Die Feuerwehranwärter führten die alte Feuerwehrspritze bei der 700-Jahrfeier den Besuchern vor und übernahmen die Kinderbetreuung. Die Wehr stellte die Räumlichkeiten im Mehrzweckhaus für den Jugendwissenstest zu Verfügung. Zehn Kameraden der Wehr sicherten die Gedenkfeier zum Volkstrauertag ab. Erik Reißenweber legte das Feuerwehr-Fitness-Abzeichen in Bronze ab. Der Kommandant zollte seiner Führungsmannschaft großes Lob und zeichnete die Kameraden aus, die die meisten offiziellen Termine der Wehr wahrgenommen hatten: Steffen Reißenweber, Markus Koch, Klaus Langguth und Joachim Posselt. Golle beförderte Andreas Hauck, der seit 20 Jahren im Dienst ist, zum Hauptfeuerwehrmann. Henrik Heider wurde zum stellvertretenden Jugendwart ernannt.

Jugendwart Markus Fleischmann berichtete vom Jugendleistungsmarsch in Oberelldorf, bei dem die Stöppacher den 11. Platz erreichten. Hierfür wurde 21 Mal intensiv geübt. Auch am Jugendwissenstest haben die Jugendlichen erfolgreich teilgenommen.

Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Steffen Reißenweber, informierte die Versammlung darüber, dass es wegen des Ortsjubiläums einige Sitzungen gegeben habe. Momentan habe der Verein 49 Mitglieder. Der Vorsitzende konnte zwei neue Mitglieder begrüßen. Eine Abmeldung war nicht zu verzeichnen. Der Stammtisch, der für alle Interessierten offen ist, wurde regelmäßig durchgeführt. 2017 wurden die Fenster im Feuerwehrhaus ausgetauscht, die Kosten hierfür habe die Gemeinde übernommen. Heuer soll die obere Wohnung im Feuerwehrhaus renoviert werden, damit dort Vereinsunterlagen gelagert werden können. Auch die Kühlanlage und die Bestuhlung im Mehrzweckhaus sollen erneuert werden.

Eine gute Zusammenarbeit aller Ortsvereine stellte Zweiter Bürgermeister Frank Weber fest. Dies habe die 700-Jahrfeier gezeigt, sagte er in seinem Grußwort, die in der Öffentlichkeit sehr gut angekommen sei. Weber dankte der Feuerwehr und sagte, es verdiene Anerkennung, dass die Wehr trotz eines sehr arbeitsreichen Jahres den Feuerwehrdienst nicht vernachlässigt habe. Die Gemeinde sei sehr stolz auf die Bürger von Stöppach.

Vorsitzender Reißenweber zeichnete den Kommandanten Jens Golle aus, der seit 25 Jahren der Wehr angehört. Weiterhin wurde Hartmut Reißenweber, der nach 30 Jahren Vorstandsarbeit auf eigenen Wunsch ausscheidet und ein richtiger "Macher" war, geehrt. Weiterhin wurde Gerald Reißenweber, der neun Jahre lang im Vorstand tätig war, ausgezeichnet. Die Ehrungen von Reinhold Mönch, der seit 50 Jahren Mitglied im Feuerwehrverein ist, und Gerold Goller, der seit 40 dem Verein angehört, werden nachgeholt, da beide Jubilare nicht anwesend sein konnten.

Einige Veränderungen gab es bei den turnusgemäßen Neuwahlen. Michael Stelzner