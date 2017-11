Feuerwehrleute arbeiten die Prüfungsaufgaben innerhalb der Sollzeit ab

Traditionell startet immer am Mittwoch nach der Kirchweih im Oktober die Vorbereitung der Feuerwehr Eggolsheim zur Leistungsprüfung. Im jährlichen Wechsel zwischen Technischem Hilfeleistungseinsatz (THL) und Löschangriff war heuer wieder der Technische Hilfeleistungseinsatz mit dem HLF 20/16 dran.

Innerhalb von drei Wochen nächtlichen Trainings, das immer montags, mittwochs und freitags stattfand, konnten nun drei Gruppen die Prüfungen in den Stufen 1 bis 6 erfolgreich ablegen. Dabei geht es darum, einen kompletten Aufbau für die Befreiung eingeklemmter Verkehrsunfallopfer mittels Rettungsspreizer und Schneidgerät, die Verkehrsabsicherung, das Ausleuchten der Unfallstelle und die Sicherung gegen Brandgefahr innerhalb von 240 Sekunden einzurichten. Das Prüfungsteam der Kreisbrandinspektion Forchheim bestehend aus Kreisbrandinspektor J. Schmitt und den Kreisbrandmeistern M. Arneth und D. Willert bescheinigte den Teilnehmern eine zügige, konzentrierte und saubere Abarbeitung der Prüfungsaufgabe innerhalb der Sollzeit.

Die Stufe 1 legten ab: B. Simmerlein, St. Geiger, S. Wölfel, S. Schneider, H. Albert, S. Hebendanz, Ph. Kraus; Stufe 2: A. Schäfer, S. Eismann, B. Büchner; Stufe 3: S. Groh, H. Eismann; Stufe 4: M. Christel-Maul, M. Endt; Stufe 5: J. Pinsel, M. Albert, M. Arneth, M. Nagel, S. Kraus; Stufe 6: Th. Simmerlein, S. Schlund.

Als Ausbilder und Gruppenführer fungierten Th. Hümmer, Ch. Huberth und Ph. Hümmer. Kommandant M. Arneth bedankte sich auch im Namen des Bürgermeisters bei den Teilnehmern für ihr Engagement in der Feuerwehr. Martin Arneth