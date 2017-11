Feuerwehrhaus-Erweiterung: Kleine Wehr hat große Pläne

Ortssprecher Wolfgang Heppt und der Kommandant der Feuerwehr, Christian Kuhn, hatten am Samstag zu einem Informationsnachmittag in das ehemalige Rot-Kreuz-Haus eingeladen. Das Gebäude stand mit dem danebenliegenden Feuerwehrhaus im Mittelpunkt der Veranstaltung. 19 Interessierte von 14 bis 74 Jahren nahmen an der Versammlung teil.

Beide Referenten hatten umfangreiche und gründliche Recherchen angestellt. Zunächst ging es um die künftige Nutzung des ehemaligen Rot-Kreuz-Hauses als Bürger- und Feuerwehrhaus für Vereine und Privatpersonen sowie als Wahllokal. Die Stadt Ebern soll offenbaren, ob sie sich lebendige Stadtteile wünscht.

Kommandant Christian Kuhn erläuterte die gewünschten Maßnahmen: Am wichtigsten sei die Erweiterung des beste-henden Feuerwehrhauses um vier Meter, so dass dann eine Gesamtlänge von zehn Metern zur Verfügung stehe - damit werde die amtliche Norm erfüllt. Die Feuerwehr wünsche ein anderes Einsatzfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn.

Eine Renovierung des bestehenden Gebäudes sei unaufschiebbar, erläuterte Kuhn, überall ziehe es herein, Beklei-dung, Einrichtung und Funkgeräte seien gefährdet. Kalkuliert würden für den Rohbau 9500, für die Abluftanlage 2500 und für ein Sektionaltor 2800 Euro. Die Kosten für den Dachstuhl seien noch nicht bekannt. Ein Schulungsraum solle auch her, denn mit 40 Jugendlichen im Dorf habe man eine gute Basis für die Feuerwehr der Zukunft. Die Gesamtkosten würden auf 30 000 Euro geschätzt.



Bauhof Ebern einbinden

Preissenkend könne die Einbindung des Bauhofes Ebern sein, Handwerksarbeit könnten Bramberger Bürger verrichten. Matthias Seuffert aus der Feriensiedlung habe sich schon bereiterklärt, als Hausmeister alle Wartungen in den Nassräumen und an der Heizung zu übernehmen. ali