Feuerwehrfest mit Fahnenweihe im September

Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Seubrigshausen, zu der 30 aktive und zwei passive Kameraden gekommen waren, präsentierte 1. Vorsitzender Christoph Müller die für viel Geld aufwändig restaurierte 50 Jahre alte Vereinsfahne und verkündete, dass für September 2018 ein Feuerwehrfest mit Fahnenweihe geplant ist.

Der Christbaum in der Dorfmitte, der traditionell von der Seubrigshäuser Wehr aufgestellt wird, bekam im letzten Winter eine neue Beleuchtung, die über die Schönheit des Baumes allerdings auch nicht hinwegtäuschen konnte. Im Winter 2018/19 wird der Baum von der Saale-Zeitung gesponsert; sie hatte sich über den letztjährigen Baum im Artikel "Wunderschön, aber anders als andere" amüsiert und dafür als Entschädigung den Christbaum für Weihnachten 2018 versprochen.

1. Kommandant Michael Dietz ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Er erinnerte an die sechs geleisteten Ernstfall-Einsätze, die in ihrer Unterschiedlichkeit aufzeigten, wie komplex die Arbeit einer Feuerwehr ist. So mussten z.B. ein brennender Altkleidercontainer und ein Grünguthaufen gelöscht, eine Straße von einem umgestürzten Baum befreit und ein Keller nach einem Wasserrohrbruch ausgepumpt werden. Im Frühjahr 2017 wurde eine Großübung durchgeführt, die mittlerweile umfangreich analysiert wurde und 2018 wiederholt werden soll.

Zu den weiteren Aufgaben gehörten die Absicherung von kirchlichen Prozessionen genauso wie der Besuch von Festen, das Aufstellen des Maibaums oder die Teilnahme an verschiedenen Schulungen. Ferdinand und Leopold Gehrig haben die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger absolviert. Für die Festbesuche 2018 wünscht sich Dietz eine regere Beteiligung als zuletzt.

Für 2018 sind Ausflüge zur ILS Schweinfurt, ein Besuch des Kernkraftwerks Grafenrheinfeld und die Durchführung des Leistungsabzeichens angedacht. Zuletzt erinnerte der Kommandant daran das die Feuerwehrpumpe kaputt ist und appellierte an die Stadt Münnerstadt möglichst schnell eine neue Pumpe zu beschaffen.

Anschließend berichtete der Jugendwart Leopold Gehrig über die Tätigkeiten der Jugend im vergangenen Jahr. Er hob besonders die Neuaufnahme hervor und erinnerte an die durchgeführten Aktivitäten. Er bedankte sich für das allgemein große Engagement, sprach aber auch an, dass vor allem bei der Übungsbeteiligung bei einigen noch Luft nach oben sei. Er äußerte jedoch die Vermutung, dass sich einige Feuerwehranwärter von den "Großen" etwas abgeschaut haben könnten, die leider nur allzu oft durch Fernbleiben glänzten. Grußworte kamen von Kreisbrandinspektor Roland Geis und Bürgermeister Helmut Blank, die sich unisono für die geleistete Arbeit der Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Seubrigshausen bedankten und insbesondere die gute Jugendarbeit lobten. Abschließend wurden Pascal Balling, Felix Klöffel, Simon Reichert und Thomas Herttrich für zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt.