Feuerwehren trainierten für den Einsatz beim Chemieunfall

Ganz im Sinne der Ausbildung stand jetzt ein Tag bei der Feuerwehr Bad Brückenau. Mit umliegenden Feuerwehren und dem Gefahrgut-Zug des Landkreises Rhön Grabfeld wurde das Abarbeiten und Helfen bei einem Szenario wie beispielsweise einem Chemieunfall trainiert.



Schutzanzüge angelegt

Etwa 55 Feuerwehrmänner und Frauen gingen auf die Gefahren und die damit verbundene Hilfeleistung bei Unfällen mit chemischen, biologischen oder gar atomaren Stoffen ein. Es wurde unter Chemikalienschutzanzügen (CSA) das Abdichten von Leckagen, sowie das korrekte An und Auskleiden dieser Anzüge verinnerlicht, aber auch Möglichkeiten zur Dekontamination von Einsatzkräften oder verunfallten Personen.

Unterstützend in der Ausbildung halfen die Kameraden aus Rhön Grabfeld, die mit ihren eigens für diese Fälle ausgerüsteten Fahrzeugen auch überörtlich zu Einsätzen in den Landkreis Bad Kissingen fahren und daher speziell ausgebildet sind für diese Art von Hilfeleistung. So wurde beispielsweise das Umpumpen von verunfallten Tankzügen oder das Auffangen großer Mengen Gefahrstoff erläutert und wie man Mensch und Umwelt vor entstehenden Gefahren bewahrt.



Gezielte Hilfe

Da diese Art von Einsätzen, glücklicherweise nur sehr selten vorkommen, sind die Ausbildung und das Auffrischen von Arbeitsabläufen umso wichtiger. So kann, wenn nötig, schnell und gezielt geholfen werden, um Schaden von Betroffenen und Helfern abzuwenden oder so gering wie nur möglich zu halten.

Die große Anzahl der Teilnehmer erstreckte sich über den gesamten Altlandkreis. Für den Ernstfall würde sehr viel Personal benötigt, das im Alltag sonst nicht oder nur selten zusammenarbeitet.



Die Teilnehmer

An der Ausbildung nahmen folgende Wehren teil: Bad Brückenau, Geroda, Kothen, Oberleichtersbach, Riedenberg, Schondra, Wildflecken und Zeitlofs. Vanessa Fischer