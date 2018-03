Feuerwehr spendet für den Kindergarten

Der Kindergarten Wonfurt freute sich über eine Spende von 200 Euro von der Freiwilligen Feuerwehr Steinsfeld. Diese hatte an der Cold-Water-Grill-Challenge teilgenommen und bei eisigen Temperaturen (das Thermometer zeigte elf Grad minus, die gefühlte Temperatur lag bei 25 Grad minus) nasse Füße bekommen, den Steinsfelder Mühlbach durchquert und damit die Aufgabe erfüllt. Zum Beweis haben die Floriansjünger ein Video gedreht, das in Facebook unter "Freiwillige Feuerwehr Steinsfeld" angeschaut werden kann. Beim anschließenden Grillen wurde beschlossen, einen Betrag an den Kindergarten in Wonfurt zu spenden. Zur Spendenübergabe im Kindergarten Wonfurt waren die Feuerwehrvereinsvorstände, die Kommandanten der Feuerwehr Steinsfeld sowie Erzieherinnen vom Kindergarten Wonfurt gekommen. ul