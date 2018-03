Feuerwehr rückte zu 177 Einsätzen aus

Im Mittelpunkt der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Lichtenfels standen die Berichte des Vorsitzenden und des Kommandanten sowie die Ehrung langjähriger Mitglieder.

Der Vorsitzende, Bürgermeister Andreas Hügerich, ging näher auf das Vereinsleben der 204 Mitglieder umfassenden Lichtenfelser Wehr ein. Insbesondere nannte er die Teilnahme am Florianstag in Seubelsdorf, den Besuch des Patenvereins Ebersdorf, den Fronleichnamsfrühschoppen auf dem eigenen Gelände und die Mitgestaltung der Gedenkfeier zum Volkstrauertag.



Zwei 150-Jahr-Feiern

Der Vorsitzende richtete seinen Blick auch auf die bevorstehenden Ereignisse. So würden gleich zwei Feuerwehren ihr 150-jähriges Bestehen feiern. Für die 150-Jahr-Feier der Feuerwehr Ebensfeld im Mai habe man die Patenschaft übernommen und werde auch die Sicherheitswache stellen. Bei der 150-Jahr-Feier der Weismainer Wehr im Juni werde man sich am Festzug beteiligen. Sein Dank galt insbesondere seinen beiden Stellvertretern Michael Haas und Stefan Hönninger für die hervorragende Unterstützung, den Aktiven mit den beiden Kommandanten an der Spitze, die sich zu jeder Tages- und Nachtzeit für ihre in Not geratenen Mitmenschen eingesetzt hätten.

Den Bericht der Aktiven erstattete Kommandant Andreas Lehe. Demnach absolvierten die 69 aktiven Feuerwehrleute im vergangenen Jahr 177 Einsätze, die sich folgendermaßen aufgliedern: 76 Brandeinsätze, 67 technische Hilfeleistungen (Hilfe bei Verkehrsunfällen, Sturmschäden, Ölspuren, Überflutung), 33 Sicherheitswachen (Stadthalle, Korbmarkt, Schützenfest u. a.) und ein ABC-Gefahrstoff-Einsatz. Zu den regulären Übungen kamen noch zahlreiche Vorführungen, Lehrgänge und andere Aufgaben hinzu. Zudem stehen der Stützpunktfeuerwehr 29 Atemschutzgeräteträger zur Verfügung.

Der Kommandant freute sich, dass er zusammen mit Andreas Hügerich, mit Reinhold Gradl und Michael Haas zwei verdiente Mitglieder für 40-jährige Treue sowie gleich vier Feuerwehrleute für 25-jährige Mitgliedschaft ehren konnte. Andreas Lehe bedankte sich auch besonders bei den aktiven Vereinsmitgliedern, die regelmäßig die Übungen besuchten und bei den Einsätzen zur Stelle waren, um der Bevölkerung in Notfällen beizustehen.

Bedingt durch mehrere Neuzugänge kann der Jugendwart Michael Haas auf 15 Jugendliche, davon fünf Mädchen, zurückgreifen, die 32 Übungen absolvierten. Zwei Gruppen beteiligten sich anlässlich des Kreisfeuerwehrtages in Weismain am Kreisjugendleistungsmarsch, wobei die erste Gruppe einen respektablen 4. Platz belegte, der zur Teilnahme am Bezirksjugendleistungsmarsch im Oktober in Marktredwitz berechtigte. Auch hier erkämpfte sich die Gruppe unter 39 Mannschaften einen hervorragenden 4. Platz. Die Betreuerin der Kinderfeuerwehr "Löscherla", Ute Bauer, berichtete über die Aktivitäten der 23 Kinder. Sie dankte auch Anna-Maria Haas und Martin Mehler für die Mithilfe. thi