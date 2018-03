Feuerwehr Niedermirsberg feiert ihre Dienst- und Jahreshauptversammlung

Sowohl die Dienst- als auch die Jahreshauptversammlung standen in diesem Jahr ganz im Zeichen von Ehrungen und Wahlen. Im sehr gut besuchten Feuerwehrgerätehaus konnte Christiane Meyer, die erste Bürgermeisterin der Stadt Ebermannstadt, neben über 50 Mitgliedern der Wehr auch eine sehr stark vertretene Landkreisinspektion begrüßen, was die hervorragende Zusammenarbeit und das sehr gute Verhältnis zwischen Landkreisführung und FFW Niedermirsberg widerspiegelt.

Neben Kreisbrandrat Oliver Flake und dem zuständigen Kreisbrandinspektor Wolfgang Wunner waren weiterhin die Kreisbrandmeister Franz-Josef Hetz und Michael Wölker, sowie der Kreisjugendwart Christian Wolfrum anwesend. Sicherlich auch dem geschuldet, dass nach 15 Jahren Kommandant André Stenglein sein Amt niedergelegt hat. In seinem letzten Rechenschaftsbericht als erster Kommandant konnte André Stenglein von insgesamt 30 Übungen und zehn Einsätzen im Jahr 2017 berichten, darunter vier Brandeinsätze. Aktuell gibt es 52 Aktive bei unserer Wehr, davon sechs Kameraden aus Nachbarwehren, die uns unter anderem bei der Tagesbereitschaft unterstützen. Von der Jugendgruppe sind im vergangenen Jahr 4 Jugendliche in die aktive Mannschaft aufgenommen worden.

Es folgten die Berichte Atemschutz (aktuell 21 Atemschutzgeräteträger) sowie Jugend (aktuell 15 Anwärter, davon drei Anwärterinnen) und Bambinis (aktuell sieben Kinder, davon ein Mädchen).

Vom scheidenden ersten Kommandanten André Stenglein wurden anschließend 13 Kameraden, die bereits in den aktiven Dienst aufgenommen wurden, für zehn Jahre bei der FFW mit einer Urkunde geehrt. Sie alle haben den Weg über die Bambinis in die Jugendgruppe und teilweise eben schon in die aktive Wehr zurückgelegt.

Danach stand die Wahl der Kommandanten auf dem Programm. Zum neuen ersten Kommandanten und Nachfolger von André Stenglein wurde bei einer Enthaltung der bisherige zweite Kommandant Michael Schmitt gewählt. Ihm zur Seite als zweiter Kommandant steht in Zukunft Martin Leikam, der ebenfalls mit nur einer Enthaltung nahezu einstimmig gewählt wurde.



Ehrungen für viele Mitglieder

Im Anschluss gab es einen Ehrungsreigen, bei dem neben dem scheidenden Kommandanten André Stenglein die beiden Jugendbetreuerinnen Tanja Stenglein und Lisa Kasseck geehrt wurden. Beide erhielten aus den Händen von Kreisbrandrat Oliver Flake und Kreisjugendwart Christian Wolfrum die Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Oberfranken, verliehen vom Bezirksfeuerwehrverband Oberfranken e. V. für ihre Verdienste um den Aufbau und die Förderung der Jugendfeuerwehren in Oberfranken. Die Feuerwehr Niedermirsberg stellt eine der stärksten Jugendgruppen im Kreisfeuerwehrverband Forchheim. Die anschließende Jahreshauptversammlung wurde vom ersten Vorsitzenden des Vereins, Thomas Redel eröffnet und geleitet. Bei seinem Rückblick auf 2017 ging er auf die zahlreichen Erneuerungen sowie auf die stattgefundenen Feste ein. Nach dem Totengedenken folgte der Kassenbericht durch den Kassier Johannes Kügel, welcher einen soliden Kassenstand nachweisen konnte. Die Entlastung erfolgte daher einstimmig. Es folgten Ehrungen für 40, 60 und 70 Jahre Mitgliedschaft im Feuerwehrverein. Geehrt mit einer Urkunde und einem Krug wurden für 40-jährige Mitgliedschaft Heinz Kügel und Georg Längenfelder, für 60-jährige Mitgliedschaft Johann Kropfelder und Rudi Männlein und für 70-jährige Mitgliedschaft Anton Kraus. Bei der anschließenden Wahl der Vorstandschaft wurden neu als Beisitzer André Stenglein, Christoph Leikam und Thomas Betz gewählt. Als Nachrücker wurde Patrick Hack in den Vergnügungsausschuss gewählt. Thomas Redel