Feuerwehr muss Schwelbrand löschen

Zu einem Schwelbrand im Spänesilo eines Sägewerkes in der Schweinfurter Straße in Oberhaid mussten am Dienstagnachmittag die Feuerwehren aus Hallstadt, Dörfleins und Oberhaid ausrücken. Offenbar durch einen technischen Defekt war es in der Siebanlage zu dem Brand gekommen, der von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Der Brandschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.