Feuerwehr fährt zum Weihnachtsmarkt

Die Freiwillige Feuerwehr Hammelburg besucht am Sonntag, 10. Dezember, den Dinkelsbühler Weihnachtsmarkt. An der Fahrt können auch Interessierte teilnehmen. Abfahrt ist um 10 Uhr am Bleichrasen, die Rückfahrt ist für 17.30 Uhr vorgesehen. Anmeldungen und Einzahlung des Fahrpreises bis 20. November bei der Bäckerei Emmert in der Dalbergstraße. sek