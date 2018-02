Feuerwehr erstellt Rohbau in Eigenregie nach 21 Wochen

Sehr gute Resonanz der Bevölkerung, von Stadträten und der Feuerwehrführung hatte am Freitag das Richtfest der Ortswehr. Nach 21 Wochen stellten die Verantwortlichen der Feuerwehr den Rohbau des Feuerwehrhauses in Eigenleistung fertig, erklärte der Vorsitzende Josef Dinkel stolz.

"Die Mauerarbeiten waren erst für August geplant. Nun feiern wir heute schon Richtfest. Dass wir feiern können, haben wir allen fleißigen Helfern zu verdanken", verkündigte der Vorsitzende. In Eigenregie erfolgte der Aushub der Baugrube, die Entwässerung wurde verlegt, die Bodenplatte betoniert und das Mauerwerk erstellt. Unterstützt wurde die Wehr bei ihrem Vorhaben von zahlreichen Firmen mit Material, Maschinen und Gerät. "Mein besonderer Dank gilt unserem ,Bauleiter‘ und Studenten Florian Vetter. Er war federführend von der Planung und ist dies auch hoffentlich bis zum letzten Pflasterstein", so Dinkel.

Bürgermeister Andreas Hügerich lobte den Eifer der Wehr, die innerhalb kürzester Zeit dieses Projekt aus dem Boden gestampft habe. Die Zimmerei Thiel, die den Dachstuhl errichtet hatte, ließ im Richtspruch Bauherren, Gäste und Helfer hochleben. Danach war zur Freude aller für das leibliche Wohl gesorgt.



Neubau der Abt-Candidus-Straße

Für den Neubau in der Abt-Candidus-Straße sind rund 350 000 Euro vorgesehen, verteilt auf die Jahre der Bauzeit. Ein Drittel der Kosten wird von der Feuerwehr in Eigenleistung erbracht. Zuschüsse sind vom Freistaat Bayern und vom Landkreis Lichtenfels zu erwarten. Die Feuerwehr hat in Eigenleistung den Eingabeplan in Abstimmung mit dem Stadtbauamt für den Neubau erstellt. Das Stadtbauamt erstellte den Bauantrag. Die Räume befinden sich alle im Erdgeschoss mit Toiletten, Mehrzweckraum mit einer Teeküche, Lehrmittelraum und einer Fahrzeughalle mit Nebenraum. gkle