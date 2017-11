Feuerwehr Burk ehrt Mitglieder in Poppendorf

Die Feuerwehr Burk veranstaltet am Samstag, 18. November, ihren großen Ehrungsabend. Es werden über 30 Jubilare geehrt. Dazu kommen noch Sonderehrungen und Ernennungen. Beginn ist um 18 Uhr im Gasthaus Dippacher in Poppendorf (Heroldsbach). Der offizielle Teil beginnt gegen 20 Uhr. Ein Shuttleservice steht am Gerätehaus zur Verfügung. Hierfür wird gebeten, sich bei Klaus Gügel unter Telefon 09191/32851 anzumelden. Alle Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins sind hierzu eingeladen. Aktive werden vom Veranstalter gebeten, in Uniform zu kommen. red