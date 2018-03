Feuerwehr Buckenhofen ernennt zwei Ehrenmitglieder und feiert im Mai

Die Feuerwehr Buckenhofen feiert in diesem Jahr ihr 140-jähriges Bestehen mit einem Fest. Die Feierlichkeiten finden im Mai statt. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden auch Mitglieder für ihre Treue zur Buckenhofener Wehr geehrt. Auch hat der Verein nun zwei neue Ehrenmitglieder.

In seinem ersten Bericht nach den Neuwahlen im vergangenen Jahr zog Vereinsvoritzender Sven Dickel Bilanz über das abgelaufene Vereinsjahr. Es sei für ihn im letzten Jahr nicht immer leicht gewesen, das Amt auszufüllen, da er in der Abschlussprüfung zum staatlich geprüften Techniker gestanden habe. Er sei zuversichtlich, dass manche Dinge, die nicht so optimal gelaufen seien, zukünftig besser laufen werden. Denn: "Ich bin gekommen, um zu bleiben", machte Dickel klar.



202 Mitglieder

Er dankte dem aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen Kreisbrandmeister Willi Kupfer für dessen Betreuung und Begleitung.

Die Feuerwehr Buckenhofen zählt aktuell 202 Mitglieder, die sich in 38 aktive, 22 passive, 90 fördernde und 14 Ehrenmitgliedern unterteilt. Die Jugendgruppe besteht aus 15 Feuerwehranwärtern, in der Kinderfeuerwehr "Die Feuerwehrfüchse" werden 23 Kinder spielerisch an das Feuerwehr-Ehrenamt herangeführt, so Dickel. Gegenüber dem Vorjahr bedeute dies ein Mitgliederplus von 24 Personen, welches vor allem wieder an der großen Anzahl an Nachwuchs liege.

In der Jahreshauptversammlung wurden langjährige Mitglieder für ihre Treue zur Wehr geehrt. 25 Jahre gehören dem Feuerwehrverein Bernhard Roth, Edmund Hantke, Alexander Schmuck, Edwin Schmuck, Josef Schmuck und Holger Stengel an. Für 60 Mitgliedsjahre wurden Baptist Postler, Ferdinand Neubauer, Josef Knauer und Gottfried Lauger geehrt. Auf eine 65-jährige Mitgliedschaft kann Cornelius Kredel zurückblicken.



Neue Ehrenmitglieder

Zu neuen Ehrenmitgliedern wurden Raimund Orth und Hermann Bierfelder ernannt. Orth war bereits 2011 für 40 Jahre aktiven Dienst geehrt worden, bekleidete von 1995 bis 2014 das Amt des Schriftführers. Aktuell ist er 46 Jahre im Verein. Hermann Bierfelder wurde 2012 für 40-jährigen Dienst geehrt. Von 1989 bis 1992 war er stellvertretender Kommandant. 1992 hatte Bierfelder die erste Jugendgruppe mitbegründet und war danach jahrelang Jugendleiter. Außerdem war er viele Jahre Beisitzer, Gruppenführer und Maschinist.

Am 10. und 11. Mai wird das Jubiläum am Festplatz in Buckenhofen neben dem C-Platz gefeiert.

Kommandant André Scholz berichtete über das vergangene Einsatzjahr. Insgesamt hatte man 27 Einsätze, die sich auf vier Brandeinsätze, 17 technische Hilfeleistungen, zwei sonstige Einsätze und vier Sicherheitswachen aufteilen. Des Weiteren hat die Feuerwehr 41 Übungen abgehalten mit einer Gesamtstundenanzahl von 769. hit