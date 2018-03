Feuerwehr bindet Diesel ab

Die Haßfurter Feuerwehr musste gestern eine größere Kraftstoffverunreinigung in Haßfurt beseitigen.

Gegen 12.30 Uhr am Dienstag wurde die Haßfurter Feuerwehr wegen des ausgelaufenen Diesels auf den Parkplatz des Medizinischen Versorgungszentrums an der Hofheimer Straße gerufen. Der Treibstoff breitete sich auf einer Spur mit 20 Metern Länge aus. Die Floriansjünger banden den Kraftstoff ab. Nach den Angaben des Feuerwehrkommandanten Martin Volpert ist "nur eine geringfügige Menge im Mikromillimeterbereich in die Kanalisation gelaufen".

Der Diesel war an einem Auto ausgetreten. Der Pkw war nicht mehr vor Ort. Das Auto wurde später im Stadtbereich entdeckt, nachdem es liegen geblieben war. Vermutlich hatte ein Marderbiss den Schaden verursacht.