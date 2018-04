Feuerwehr bespricht nächste Aktivitäten

Die Feuerwehr Neuses weist darauf hin, dass die nächste Übung am morgigen Donnerstag stattfindet. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr an der "Alten Schmiede". Im Anschluss werden die Aktivitäten der Wehr im neuen Vereinsjahr besprochen. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass am Samstag, 7. April, die alljährliche Umweltaktion durchgeführt wird. Kinder, Jugendlichen und alle Erwachsenen, die daran teilnehmen möchten (auf festes Schuhwerk achten!), treffen sich um 14 Uhr an der "Alten Schmiede". Geplant ist dabei, die Wege und Straßenränder rund um Neuses am Main von "Hinterlassenschaften" zu säubern. Ein weiteres Anliegen dieser Aktion ist es, insbesondere bei den jüngeren Helfern den Blick für die Belange des Umweltschutzes zu schärfen. Als Anerkennung für dieses ehrenamtliche Engagement spendiert die Dorfgemeinschaft allen eine kleine Stärkung. dr