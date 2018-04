Feuersteiner Kunstwoche

Eine Kreativwoche für alle, die das Schöpferische in sich entdecken oder neu beleben wollen, findet von Montag, 23., bis Samstag, 28. April, bei der Katholischen Landvolkshochschule Feuerstein statt. Der "Künstler in jedem von uns" soll eine Chance bekommen und ermutigt werden. Das gestalterische Mittel wird Malen mit Acryl-Farben sein. Begleitend dazu ist an ein Rahmenprogramm gedacht, das besinnliche Elemente, eine Exkursion, einen literarischen oder musikalischen Abend und einen Gottesdienst mit Abschlussfest vorsieht. Anmeldung: Tel. 09194/73630 oder per E-Mail an zentrale@klvhs-feuerstein.de. red