Feuer in der Küche

Ein technischer Defekt an einer Waschmaschine führte am Mittwoch um 17 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Sauerbruchstraße zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Waschmaschine einer 39-jährigen Coburgerin fing in der Küche der Wohnung durch einen technischen Defekt Feuer. Die Feuerwehr Coburg hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Das Haus musste vorübergehend evakuiert werden. Nach dem Ende der Löscharbeiten und dem Durchlüften des Gebäudes konnten die Hausbewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Wohnung, in der die Maschine in Brand geriet, war allerdings nicht mehr bewohnbar. Der Schaden dürfte nach ersten Erkenntnissen mindestens im fünfstelligen Bereich liegen. pol