Feuchtigkeit dringt ins Innere

Im Friedhof in Trossenfurt begann die Oberauracher Bauausschuss-Sitzung am Mittwochnachmittag. Dort wurden mittlerweile die hohen Thuja-Hecken zwischen den Gräberreihen entfernt und der Ausschuss befasste sich mit der Frage, wie die neue Gestaltung aussehen könnte. Als fachmännischer Ratgeber war Kreisfachberater Guntram Ulsamer eingeladen.

Die meisten Grabbesitzer seien sehr froh, dass die alte Hecke jetzt entfernt ist, informierte Bauausschussmitglied Georg Jäger als direkter Nachbar des Friedhofes die Mitglieder des Gremiums. Auch die Bauausschussmitglieder waren der Meinung, dass der Friedhof jetzt ein viel offeneres Bild abgebe.

Mit der Frage der künftigen Gestaltung hatte sich das Gremium schon im Sommer befasst und überlegt, ob es nicht am sinnvollsten wäre, nur noch punktuell Sträucher zu pflanzen und zwischen den Reihen, wo sich die Grabsteine gegenüber stehen, nur Steine einzubringen. Das erschien sinnvoll, weil der Zwischenraum stellenweise sehr schmal ist, außerdem die Gräber nicht von Bewuchs befreit werden müssen, wie bisher bei der Hecke.

Nun, da die hohen Thujas entfernt sind, waren auch die Bauausschussmitglieder der Ansicht einiger Grabbesitzer, die gegenüber der Gemeinde mitgeteilt hatten, nur Steine seien doch nicht die beste Lösung. Vor Ort wurde über verschiedene Lösungen gesprochen, die Guntram Ulsamer nun in einen Gestaltungsvorschlag einarbeiten wird. Da derzeit ohnehin nicht gepflanzt werden kann, wird der Gemeinderat bis zum Frühjahr eine Lösung finden.



Schon wieder Schäden

Die Kirche in Dankenfeld wurde erst vor zehn Jahren saniert, doch im Chor sind bereits wieder massive Feuchtigkeitsschäden sichtbar, etwa auf der Höhe des Straßenniveaus. Die Kirche, früher die Dankenfelder Schlosskapelle, steht direkt an der Staatsstraße, aber eine Etage tiefer. So platzt der Putz unterhalb der Fenstersimse ab. Die Schäden setzen sich in der Sakristei fort entlang der Treppe, die zum hinteren Kircheneingang führt. Hier wurden schon verschiedene Abdichtungsmaßnahmen versucht, offensichtlich mit wenig Erfolg.

Als Vertreterin der Kirchengemeinde erläuterte Pastoralreferentin Andrea Friedrich, dass von kirchlicher Seite die Schäden schon aufgenommen wurden, eine Analyse der Wand erbrachte hohe Salzgehalte. Deshalb hat die Kirchenverwaltung beschlossen, die hintere Treppe im Winter nicht mehr zu salzen; der Bauausschuss legte außerdem am Mittwoch fest, dass der Bauhof entlang der Straße die Fassade der Kirche mit einer Plane gegen Streusalz schützen wird.

Um die Optik zu Weihnachten wieder zu verbessern, sollen die Schäden dokumentiert, dann aber ein neuer Anstrich angebracht werden. Ein Sanierungskonzept wird nämlich einige Zeit dauern, weil viele Details abzuklären sind. Dennoch soll das Thema zügig angegangen werden, derzeit stellt das Erzbistum Bamberg nämlich für solche Sanierungen Zuschüsse von bis zu 65 Prozent in Aussicht.



Ein bisschen zu viel

Etwas übers Ziel hinausgeschossen ist ein Bauherr in Unterschleichach, denn bei der Anlage seiner Grundstückszufahrt nahm er auch Gemeindegrund in Anspruch, schuf eine Böschung und die verhindert nun einen ordnungsgemäße Zufahrt zum Gemeindewald. Der Bauausschuss begutachtete die Situation und legte fest, dass die Zufahrt wie vorher wieder herzustellen ist.



Löcher in der Straße

In Fatschenbrunn ist die Straße "Zum Rennerkreuz" bis zum Ortsschild im Rahmen der Flurbereinigung erneuert worden. Die Straße führt dann weiter bis zum Sportplatz und ist mittlerweile in einem schlechten Zustand. Nicht zuletzt der Schwerlastverkehr für den Ausbau der Flurwege im Zuge der Flurbereinigung hat dem schmalen Sträßlein zugesetzt. Eine Erneuerung ist sinnvoll, zunächst muss jedoch geklärt werden, ob es sich um eine Ortsstraße oder einen Flurweg handelt. Da der Gemeinderat in der Haushaltssitzung festgelegt hat, künftig jährlich ein festes Budget für die Sanierung von Gemeindestraßen einzuplanen und abzuarbeiten, müsse sich der Gemeinderat ohnehin mit einer Prioritätenliste beschäftigen, sagte Bürgermeister Thomas Sechser (CSU).

In Oberschleichach gab es zwei Anträge aus dem Baugebiet "Siebengüter". Den Antrag auf Ausweisung der Straße "Siebengüter" als Spielstraße (verkehrsberuhigter Bereich) lehnte der Bauausschuss ab, weil die Straße gerade erst im vergangenen Jahr gebaut wurde. Zudem ist sie ohnehin schon sehr verkehrsberuhigt ausgerichtet.

Anlegen hingegen wird die Gemeinde den im Bebauungsplan ausgewiesenen Spielplatz. Bisher wurde davon abgesehen, weil es einen Spielplatz im Ort gibt, außerdem den Marswaldspielplatz, der ebenfalls nicht sehr weit vom Siedlungsgebiet entfernt liegt. Nun gibt es aber einen Antrag von Eltern und so wird die Gemeinde die Festlegung im Bebauungsplan auch umsetzen.

In der Pfarrer-Baumann-Straße in Oberschleichach begutachteten die Ausschussmitglieder einen Baum, konnten aber die vom benachbarten Hausbesitzer befürchtete Beeinträchtigung der Photovoltaikanlage am Dach nicht erkennen. sw