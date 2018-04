Fetziger Swing mit der "Big Wabbit Band"

Die "Big Wabbit Band" lädt am Sonntag, 8. April, zu einem außergewöhnlichen Konzert in den "Raum für Kultur" der Alten Seilerei in Bamberg ein. Die Band besteht aus professionellen und semiprofessionellen Musikern aus ganz Franken, die sich vor einigen Jahren zusammengeschlossen haben und seitdem neben fetzigem Swing, Funk und Standards, moderne Bigbandmusik auf höchstem Niveau spielen. Die 18-köpfige Formation unter der Leitung von Bandleader und Saxophonist Matthias Zippel wird zusammen mit der Sängerin Nicole Kubis aus Orange County/Los Angeles ein abwechslungsreiches Programm vorstellen. Neben bekannten Titeln und konzertanter Bigbandmusik sind tolle Gesangstitel zu hören, die Nicoles Vater Tom Kubis eigens für seine Tochter arrangiert hat. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr, Einlass um 19 Uhr. Karten sind zu 15 Euro (erm. 12 Euro) beim BVD in der Langen Straße oder an der Abendkasse erhältlich. red