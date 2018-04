"Fette Beute" fürs neue Piratenschiff

Lange Zeit konnten sich die Kinder der Maintal-Kindertagesstätte über ihr Piratenschiff auf dem Außengelände des Kindergartens freuen und sich darin verstecken oder darauf herumklettern. Allerdings nagte der Zahn der Zeit an den "Schiffsplanken" und das Spielgerät musste aus Sicherheitsgründen abgebaut werden.

Jetzt ist der Platz, wo das Schiff stand, verwaist. Das soll sich jedoch in geraumer Zeit ändern, denn die Stadt Lichtenfels und die Stadt Bad Staffelstein - beide sind zuständig für den Kindergarten - haben bereits Gelder dafür in ihrem Haushalt eingeplant.

Die Kindergartenleiterin der Kindertagesstätte, Silvia Herzig, konnte sich nun über eine großzügige Spende in Höhe von 1000 Euro für die Neuanschaffung freuen. Möglich gemacht hat dies die Spedition CS Trans aus Grundfeld, vertreten durch Ariane Schad. Die Familie Schad hat einen starken Bezug zum Kindergarten: Bereits der Firmeninhaber, Christian Schad, besuchte bis zu seiner Einschulung den Maintalkindergarten. Seine Kinder wiederum sind auch im Kindergarten untergebracht. Die Firma CS Trans unterstützt gerne regelmäßig mit Spenden Institutionen wie Kindergärten in der Region, betonte Ariane Schad.

Silvia Herzig bezifferte die Kosten des neuen Piratenschiffes auf mindestens 15 000 Euro. Je nach Ausstattung und Größe seien jedoch preislich nach oben fast keine Grenzen gesetzt, sagte sie. Der Kindergarten ist übrigens immer für Spenden offen - es müssen ja nicht immer 1000 Euro sein. thü