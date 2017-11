Festliches Konzert am 3. Advent

Der Kartenvorverkauf für das festliche Advents- und Weihnachtskonzert, das seit über 17 Jahren am 3. Adventsonntag, in diesem Jahr am 17. Dezember, um 17 Uhr, in der Münnerstädter Stadtpfarrkirche stattfindet, hat begonnen. Das Konzert hat sich mittlerweile als ein beliebtes Weihnachtskonzerte etabliert und gehört für viele Musikfreunde zum festen Ritual, um sich auf das Weihnachtsfest einzustimmen. Diesmal musiziert das Ensemble Vokal Münnerstadt die schönsten Chöre aus dem Messias von Georg Friedrich Händel. Die Sängerinnen Radka Loudová-Remmler und Katrin Edelmann bringen ergreifende Arien zu Gehör.

Begleitet werden Chor und Solisten vom Südthüringischen Kammerorchester, deren Musiker schon oft in Münnerstadt zu Gast waren. Seit einigen Jahren ist das Orchester komplett umstrukturiert worden und besteht nunmehr aus jungen Spitzenmusikern, die sich in fester Zusammensetzung das Spiel hochkarätiger Orchestermusik zur Aufgabe gemacht haben.

Das Orchester ist der Stiftung Südthüringisches Kammerorchester angegliedert und gewann 2013 den Thüringer Stiftungspreis. Mit Konzerten auf höchstem künstlerischen Niveau gastiert das Orchester mittlerweile auf Festivals im In- und Ausland.



Eine ganz eigene Note

Dazu gesellt sich der Trompetenglanz von Jürgen Weyer und Friends, die mit ihrem virtuosen Können dem Konzert eine ganz eigene Note geben werden. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Regionalkantor Peter Rottmann.

Karten sind im Vorverkauf ab sofort bei Schmuck und Uhren Dieterich, Veit-Stoß-Str. 3, in Münnerstadt, Tel.: 09733/3227 erhältlich. red