Festliche Klänge in der Kirche

Zum Abschluss des Kirchenjahres lädt die Pfarrei Sankt Michael in Zeil zu einem festlichen Orgelkonzert ein. Anlässlich des achten Jahrestages der Einweihung der Eichfelder-Orgel will die Bamberger Organisten Markéta Schley Reindlová in die Tasten greifen, wie die Veranstalter mitteilten. Das Konzert findet am Sonntag, 26. November, um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche in Zeil statt.



Musikerin lebt in Bamberg

Die in Pilsen (Tschechische Republik) geborene Organistin studierte Klavier und Orgel in ihrer Heimatstadt und in Prag und beendete ihre Studien mit dem Konzertexamen im Fach Orgel in Heidelberg. Seit 2009 leitet sie die kirchenmusikalische Ausbildungsstätte am Bistum Pilsen und lebt seit 2012 in Bamberg, wo sie als Kirchenmusikerin, Chorleiterin und Pädagogin tätig ist.

Mit Werken von Johann Baptist Kuchar und Petr Eben bringt die Organistin Komponisten ihrer tschechischen Heimat mit nach Zeil. Weiter stehen Werke von Bernardo Pasquini, Felix Mendelssohn Bartholdy und Johann Sebastian Bach auf dem Programm. Dabei bildet Bachs Präludium und Fuge in Es-Dur den Rahmen des Konzerts.

Hierbei handelt es sich um eines der größten Orgelwerke Bachs, welches als Symbol der Dreifaltigkeit gedeutet wird. Das fünfstimmige Werk ist sowohl im Präludium als auch in der Fuge (Tripelfuge) jeweils dreiteilig angelegt und auch mit drei Vorzeichen (3b) versehen.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Spenden sind erbeten. red