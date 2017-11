Festival-Daten

stö



Zum mittlerweile elften Mal findet am 26. Mai 2018 das Festival "Die Festung rockt" statt. Die größte erhaltene Festungsanlage Europas wird Jahr für Jahr zum großen Festivalgelände, auf dem sich 2200 Besucher tummeln. Nationale und internationale Musikgrößen, wie "La Brass Banda", "Donots", "Jennifer Rostock" oder "Deez Nuts" gaben sich im äußeren Wallgraben bereits die Klinke in die Hand. Karten im Vorverkauf sind im Internet erhältlich unter www.die-festung-rockt.de . Bislang stehen mit "Lions From Alaska", "Pregnant Boys" und "Monkey Circus" nur die regionalen Formationen fest. Die überregionalen Top-Bands werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.