Festgottesdienst zum Jubiläum

Den Festgottesdienst anlässlich seines 40-jährigen Bestehens gestaltet der Kirchenchor St. Elisabeth am Sonntag, 19. November, um 10 Uhr in der St.-Elisabeth-Kirche in Garitz. Gleichzeitig wird auch das Fest der hl. Elisabeth (Patrozinium) gefeiert. Der Kirchenchor singt unter der Leitung von Christine Stumpf die "Messa alla settecento" für Streicher und Orgel von Wolfram Menschick und das "Ave verum" von Wolfgang Amadeus Mozart. Am Ende des Gottesdienstes finden außerdem Ehrungen statt. sek