Feste Größe in der Gemeinde

Langweilig wurde es den "Siedlern" auch im vergangenen Jahr nicht. Das kam im Bericht der Vorsitzenden Gerlinde Muhr bei der Hauptversammlung der Siedlergemeinschaft zum Ausdruck. Zur Siedlerkerwa im August waren viele Kräfte gefordert. Da auch die Kuchen- und Tortenbäckerinnen vollen Einsatz zeigten, war wieder ein gemütliches Familienfest rund um das Siedlerheim garantiert. Erstmals war an diesem Tag auch der Landrat zu Gast, um dem Ehrenvorsitzenden Emil Hahn und der Vorsitzenden Gerlinde Muhr die Ehrenamtskarte zu überreichen.

Ein Anziehungspunkt für die Bevölkerung ist das Vereinsgrundstück mit der traditionellen Wintersonnwendfeier, die kurz vor Weihnachten gleichzeitig mit dem lebendigen Adventsfenster der Kirchengemeinde stattfindet. Zu Musik, Gesang und Geschichten rund um eine große Feuerschale werden ein kräftiger Suppentopf sowie Stollen, Plätzchen und Glühwein angeboten und auch genossen.

Das Bewirtungsangebot am "Autofreien Tag im Weißmaintal", dessen Streckenführung direkt am Siedlerheim vorbeiführte, trug mit dazu bei, dass Kassier Manfred Kolb ein Plus in der Vereinskasse vermelden konnte. "Vom jährlichen Mitgliedsbeitrag von 21,60 Euro bleiben gerade einmal 6 Euro beim Verein", zeigte sich der Kassier für jede weitere Einnahme dankbar.

Die Gemeinde schätzt die Leistung der 229 Siedlermitglieder hoch ein. Das kam im Grußwort von Bürgermeister Werner Diersch zum Ausdruck. "Bei euch herrscht über viele Jahre eine gefestigte Kontinuität, auf die man sich verlassen kann. Bei Euch gibt es immer einen Ansprechpartner, ihr seid immer zur Stelle, wenn ihr irgendwo gebraucht werdet."

Die Silberne Verbandsnadel für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Martin Elsner, Bettina Fenner, Erna Feuchtmann, Oliver Hartmann, Manfred Hoffmann, Horst Langer, Gary Liggett und Friedrich Müller.

Dieter Hübner