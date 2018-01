Fest der Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Großwenkheim feiert am Samstag, 9., und Sonntag, 10. September, ihr diesjähriges Feuerwehrfest. Der Höhepunkt ist die Segnung des nagelneuen Mehrzweckfahrzeugs im Rahmen des Festgottesdienstes. Der alte Mannschaftstransporter hatte nach über 25 "Dienstjahren" seine Schuldigkeit getan. Deshalb wurde von der Feuerwehr Großwenkheim der Antrag auf ein neues Fahrzeug gestellt. Im Februar 2016 wurde dieser vom Stadtrat genehmigt. Die Feierlichkeiten beginnen am Samstag, 9. September, im Festzelt an der Feuerwehrscheune um 18.30 Uhr mit kulinarischen Schmankerln. Ab 20.30 Uhr spielt bei freiem Eintritt die Band "High Five" aus Schweinfurt. Am Sonntag, 10. September, startet um 9.30 Uhr eine Kirchenparade vom Dorfplatz zum Festplatz. Im Rahmen des Festgottesdienstes um 10 Uhr erhält das neue Fahrzeug den kirchlichen Segen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Jugendblaskapelle Großwenkheim. red