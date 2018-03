Fest am 5. Mai

Am 5. Mai wird auf dem Dorfplatz in Welitsch der Maibaum aufgestellt. Das anschließende geselliges Beisammensein umrahmen die Aktiven des Musikvereins Grössau-Posseck. Darauf wies Vorsitzender Manfred Müller bei der Jahresversammlung der "Stammtischfreunde beim Buff'n Schorsch" im Vereinslokal Müller/Nickel hin. Schriftführer Georg Scherbel zeigte sehr detailliert die Aktivitäten der Stammtischfreunde auf. Er erwähnte neben der Maibaumaufstellung auch den sehr gelungenen Tagesausflug.

Einen ausführlichen Finanzbericht trug Siegfried Jungkunz vor. Die Revisoren Andreas Rebhan und Gerhard Müller bestätigten ihm eine einwandfreie Kassenführung.

Thomas Fahnert bat noch um regen Besuch der Stammtische an jedem ersten Samstag im Monat. Wolfgang Leicht