Fernleitung für die Wasserversorgung Spitzberg ist fertiggestellt

Der Anschluss des Weilers Spitzberg an die Wasserversorgung der Stadt Ludwigsstadt ist abgeschlossen. Bislang betrieb die Stadt für Spitzberg mit seinen drei bewohnten Objekten einen Flachbrunnen als öffentliche Einrichtung. Der Brunnen litt infolge seiner Bauweise unter Oberflächenwassereinflüssen.

"Vorwiegend in den Sommermonaten kam es zu Beeinträchtigungen der Wasserqualität", bedauerte Ludwigsstadts Bürgermeister Timo Ehrhardt (SPD), der sich zusammen mit Geschäftsstellenleiter Frank Ziener, Wasserwart Helmut Schmidt sowie Otto Küpferling von der betriebsführenden Fernwasserversorgung Oberfranken (FWO) als auch Heiko Fritsche, Bauleiter der bauausführenden Rohleitungsbau Kirchhasel GmbH, vom guten Gelingen der nicht gerade "alltäglichen" Maßnahme überzeugte.

Aufgrund der beeinträchtigten Wasserqualität hatte die Stadt das Büro Gartiser, Germann & Piewak aus Bamberg mit einer Voruntersuchung bezüglich der Ertüchtigung des Flachbrunnens beauftragt. Diese war jedoch vom Büro als äußerst aufwändig bewertet worden. Nach einer Abwägung von Für von Wider entschied man sich schließlich für einen Anschluss der Anwesen per Fernleitung an den Hochbehälter Thünahof.

Ausschlaggebend dafür waren insbesondere wirtschaftliche Gesichtspunkte. "Wir hätten bedeutend mehr in die Brunnensanierung hineingesteckt. Jetzt haben wir eine ordentliche und sichere Trinkwasserversorgung. Die Erschließung ist auf Dauer gesichert und wir können eine dauerhafte optimale Wasserqualität sicherstellen", freute sich der Bürgermeister.

Gleichwohl verhehlte er nicht, dass das Verlegen der insgesamt 1,8 Kilometer langen Wasserleitung einen erheblichen Kostenaufwand für einen Weiler mit lediglich drei bewohnten Anwesen bedeute. Dennoch hätten die Anlieger das Recht auf eine heutigen Ansprüchen genügende Wasserqualität. Die dauerhafte Konsequenz wäre ansonsten ein Abkochen des Wassers gewesen.



Kosten bei 100 000 Euro

Bauleiter Fritsche dankte für die Auftragserteilung der Maßnahme, die insbesondere aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Bodenarten durchaus eine Herausforderung dargestellt habe. Überwiegend ging es dabei um in Privatbesitz stehende Wiesen, Felder und Wald. Probleme bereitete demnach einerseits der teilweise felsige Untergrund, andererseits auch instabile Bodenverhältnisse, wofür man bis zu drei Meter breite Graben habe ausheben müssen.

Die vierwöchige Baumaßnahme erfolgte im Fräsverfahren. Benötigt wurden drei Be- und Entlüfter sowie ein Schieber. Insgesamt musste ein Höhenunterschied von 80 Metern von der tiefsten bis zur höchsten Stelle überwunden werden. Die Leitung ist an den Rennsteig angebunden; das Wasser kommt von der FWO. Die Baukosten betrugen insgesamt 100 000 Euro.

Küpferling und Schmidt dankten für die gute Zusammenarbeit und die termingerechte, fachkompetente Ausführung. Der Dank des Bürgermeisters galt abschließend allen Grundstücksbesitzern für deren Bereitschaft, die Leitungen durch ihren Grund und Boden verlegen zu lassen. "Das ist nicht selbstverständlich", würdigte er. Insgesamt waren es 15 Eigentümer, die das Leitungsrecht ermöglicht hatten.