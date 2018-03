Fernfahrer steht unter Drogen

Das Führen eines 40 000 Kilogramm schweren Fahrzeugs erfordert Konzentration und Verantwortungsgefühl. An beidem ließ es ein Kraftfahrer missen, der in der Nacht zum Montag von der Erlanger Verkehrspolizei auf der A 3, Höhe Tennenlohe, angehalten wurde. Der 46-jährige Fernfahrer befand sich auf der Fahrt in Richtung Frankfurt. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass der Kraftfahrer offenbar unter dem Eindruck von Drogen stand. Ein Drogenvortest bestätigte das und der Betroffene gab auch unumwunden zu, Marihuana geraucht zu haben. Der 40-Tonner wurde verkehrssicher abgestellt und der Fahrer zur Blutentnahme gebeten. Seine Fahrt durfte er erst 24 Stunden später wieder aufnehmen. pol