Ferienprogramm im Pfalzmuseum

Zwei kreative Workshops für Kinder bietet das Pfalzmuseum Forchheim in den Osterferien an. Ab sofort läuft die Voranmeldung für alle Aktionen über Telefon 09191/714-327, -384 (Verwaltung), -326 (Kasse) oder an der Museumskasse.Stolz mit nach Hause nehmen können Kinder ihre farbenfrohen Werke aus dem Workshop "Bunter, frecher Vogel - gefilzt - Filz & fertig!" mit der zertifizierten Filzgestalterin Barbara Eichhorn. Frech und kunterbunt dürfen diese Vögel aus Schafwolle dann auf dem Gartenzaun sitzen. Der Workshop findet am Dienstag, 27. März, ab 13 Uhr im Gewölbekeller für Kinder von sechs bis acht Jahren statt."Wie der Hase in den Ofen kam" erfahren Kinder ab sechs Jahren am Mittwoch, 28. März, im Pfalzmuseum Forchheim. Die "Bäckerlehrlinge" werden um 9 Uhr mit lustigen Bäckermützen, Teigrolle und Schürze bewaffnet und machen bis 11 Uhr eine "Riesenhaserei". Der Kurs mit Agil (Büro für angewandte Archäologie) findet im Gewölbekeller beziehungsweise in der Innenstadt statt.Der mittelalterliche Herold empfängt am Ostermontag, 2. April, die ganze Familie in der Kaiserpfalz: Die Osterführung "Ei und Exponat - Das verrückte Ei" führt auf Ostereiersuche durch das ganze Museum. Tickets für die Führung können auch online über die Homepage von Agil auf www.agil-bamberg.de gebucht werden.Außerdem weist das Pfalzmuseum darauf hin, dass die Tiere im Pfalzgraben ebenfalls in der Osterzeit von 23. März bis 8. April von 9.30 bis 18 Uhr auf Bewunderer warten. Der Eintritt hier ist frei. red